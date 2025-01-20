ПОЛИТИКА
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Первые грузовики с продовольствием прибыли в Газу с началом перемирия
Через несколько часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, через КПП «Рафах» въехала колонна грузовиков с гуманитарной помощью. По сообщениям СМИ, в первые часы границу пересекли около 200 грузовиков. Согласно информации Всемирной продовольственной программы, грузовики въезжают в сектор Газа также через два КПП – «Эрез» и «Керем Абу Салем» на севере эксклава. Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать 19 января. На первом этапе, рассчитанном на 42 дня, израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и отойдут к его границам. Одновременно ХАМАС обязуется освободить 33 израильских заложника, включая женщин и пожилых граждан. В ответ на это Израиль передаст 1 890 палестинских заключенных. #хамас #израиль #газа #гумпомощь #перемирие
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20 января 2025 г.
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