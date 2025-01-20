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Катастрофа AZAL: три страны ищут виновных
Крушение самолета AZAL под Актау расследуется в России, Казахстане и Азербайджане, сообщил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев
Катастрофа AZAL: три страны ищут виновных
Крушение самолета AZAL / Фото: Reuters
20 января 2025 г.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил, что в России, Казахстане и Азербайджане возбуждены отдельные уголовные дела по факту крушения самолета AZAL.

«Следственные мероприятия проводятся в трех странах. Каждая из них занимается сбором фактов по инциденту. После этого будет проведен анализ собранных данных и определены виновные», — отметил Алиев.

25 декабря самолет AZAL, следовавший рейсом Баку — Грозный, разбился вблизи Актау. В результате трагедии погибли 38 человек.

28 декабря президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за случившееся. Алиев, в свою очередь, потребовал от России признания вины и наказания виновных.

6 января Алиев провел встречу с членами экипажа, выжившими в катастрофе под Актау, и родственниками погибших. В своем выступлении он заявил, что ответственность за трагедию лежит на российских представителях и подчеркнул необходимость прозрачного расследования.

«Я пока не намерен разглашать все материалы уголовного дела, хотя мне доложили о ходе его предварительного расследования и результатах. Но с уверенностью могу сказать, что вина за гибель граждан Азербайджана в этой катастрофе лежит на представителях Российской Федерации. Мы требуем справедливости, наказания виновных, полной прозрачности и гуманного отношения», — подчеркнул президент.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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