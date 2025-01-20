Посол Германии в США Андреас Михаэлис в своем докладе в Берлин предупредил о возможных рисках для демократических институтов Соединенных Штатов в случае второго президентства Дональда Трампа. Как сообщает немецкое агентство dpa, в конфиденциальной записке, отправленной в Министерство иностранных дел Германии и канцлеру Олафу Шольцу, Михаэлис выразил обеспокоенность концентрацией власти в руках Трампа.

По словам посла, при втором сроке Трампа законодательная власть, правоохранительные органы и СМИ могут лишиться независимости и использоваться как политический инструмент. Михаэлис также указал на риск усиления влияния крупных технологических компаний, которые, по его мнению, могут получить фактическое соуправление государством.

Записка посла была направлена на прошлой неделе, за несколько дней до инаугурации Трампа. Она была опубликована в немецких СМИ и вызвала широкий резонанс. В документе Михаэлис также отметил, что Трамп, вероятно, постарается подорвать полномочия Конгресса и отдельных штатов, сосредоточив власть в своих руках.

Министерство иностранных дел Германии отказалось комментировать утечку. В заявлении ведомства подчеркивается, что США остаются важнейшим союзником Германии, а новое правительство Трампа будет рассматриваться как партнер, с которым Германия готова сотрудничать.

«Американцы сделали свой выбор на демократических выборах. Мы будем тесно взаимодействовать с новой администрацией в интересах ФРГ и Европы», — говорится в официальном ответе МИД Германии.