Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский объявил, что регион согласился получать газ через молдавскую госкомпанию «Молдовагаз» и готов оплачивать поставки. Об этом он сообщил 20 января в видеообращении, размещенном в Telegram.

«Для того, чтобы как можно быстрее тепло доходило до домов людей, чтобы они получили газ и нормальную электроэнергию в свои жилые помещения, и чтобы вся социальная инфраструктура также получала выгоду от тепла и электроэнергии, я согласился с предложениями руководства Молдовы, начиная с президента, чтобы газ Приднестровью поставляла компания «Молдовагаз», — заявил Красносельский. Он добавил, что компания «Тираспольтрансгаз» уже обратилась в Кишинев с официальным запросом.

Ранее Тирасполь пытался договориться о поставках газа с другой компанией, но это, по словам Красносельского, встретило «яростное сопротивление» молдавских властей. СМИ сообщали, что этой компанией могла быть Natural Gaz D.C., а газ планировалось закупать на европейском спотовом рынке с компенсацией расходов из российского бюджета. Однако Кишинев настоял, что поставки возможны только через «Молдовагаз».

Энергетический кризис в Приднестровье начался после того, как Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа, а Москва отказалась поставлять газ региону альтернативными маршрутами.

Ранее Красносельский посетил Москву для переговоров о газе, но Кишинев заявил, что Россия не предложила реальных решений и ввела администрацию Приднестровья в заблуждение. Молдавский премьер-министр Дорин Речан подтвердил готовность Кишинева к сотрудничеству для обеспечения региона энергоресурсами.