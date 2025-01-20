Состояние богатейших людей мира увеличилось на $2 трлн в 2024 году — это эквивалентно $5,7 млрд в день. Темпы роста в три раза превысили показатели 2023 года, показало исследование неравенства Oxfam.

Последний отчет благотворительной организации, озаглавленный «Брать, а не создавать», показывает: в то время, как мир погружается в кризис, цены на электричество и газ растут, состояние богатейших людей планеты не просто не пострадало, а напротив — увеличилось, причем в разы.

Как подсчитали в Oxfam, мир теперь движется к появлению триллионеров — первый обладатель состояния с 12 нулями появится уже через пять лет. А в течение десяти лет их будет сразу пять, отмечают в организации.

Доклад опубликован накануне Всемирного экономического форума в Давосе, куда съезжаются мировые лидеры, руководители корпораций и сверхбогатые предприниматели и наследники.

Анализ активов миллиардеров Oxfam совпал с инаугурацией Дональда Трампа на пост президента США. Ожидается, что в его команду войдут несколько миллиардеров, включая главу Tesla и SpaceX Илона Маска. Он считается главным претендентом на то, чтобы стать первым триллионером в истории человечества.

Трамп также планирует ввести крупные налоговые льготы для самых богатых американцев, чтобы еще больше стимулировать их лояльность.

Между тем число людей, живущих за чертой бедности по стандартам Всемирного банка ($6,85 в день), практически не изменилось с 1990 года — это 3,6 млрд человек, 44% населения Земли. По данным Oxfam, каждая десятая женщина в мире живет в крайней нищете (менее $2,15 в день).

Великобритания лидирует среди стран G7 по доле богатства миллиардеров, основанного на «монополиях и коррупции». В 2024 году состояние британских миллиардеров росло на £35 млн в день и достигло £182 млрд. Четыре новых миллиардера увеличили их общее число до 57.

Глобально число миллиардеров выросло за год до 2769. Их совокупное состояние увеличилось с $13 трлн до $15 трлн за год — второй по величине рост за всю историю наблюдений. Значительная часть этого богатства — результат монополий и коррупции, отмечают в Oxfam.