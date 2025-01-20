Избранный президент США Дональд Трамп серьезно настроен захватить Панамский канал, но воплощение такого сценария потребует оккупации Панамы, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Генерал в отставке Барри Маккэффри, возглавлявший Южное командование Вооруженных сил США в 1994–1996 годах, в интервью изданию назвал такой сценарий незаконным и предупредил о международных и региональных последствиях.

«Военный захват канала потребует оккупации Панамы. Это вызовет возмущение в Латинской Америке. Мы как будто вернемся в 1850-е», — констатировал военный.

По его оценке, захват Панамы серьезно осложнит отношения США со всей Латинской и Южной Америкой. Даже вполне лояльные Вашингтону страны региона могут изменить свою позицию, поскольку оккупация Панамы станет экзистенциальным кризисом для всего континента, отмечает WSJ.

США получили контроль над Панамским каналом в 1903 году, поддержав отделение Панамы от Колумбии. По условиям договора, США выплатили $10 млн и получили право бессрочного управления каналом. Однако в 1977 году, на фоне антиамериканских настроений, страны подписали соглашения о передаче канала Панаме к 1999 году. При этом США сохранили право на транзит военных судов и применение силы лишь в случае угрозы безопасности канала.

В конце 2024 года Дональд Трамп, избранный президентом США, потребовал от Панамы снизить сборы за использование канала, которые он назвал «неоправданно завышенными».

Трамп пригрозил, что в противном случае США могут вернуть объект под свой контроль. Он также выразил обеспокоенность растущим влиянием Китая в Панаме, обвинив Пекин в попытке установить контроль над стратегически важным объектом.

Хотя Панама отвергла эти обвинения, опасения Трампа небезосновательны: концами канала управляет гонконгская компания Hutchison Whampoa, связанная с китайскими оборонными фирмами.