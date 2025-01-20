В понедельник Турция вновь открыла генеральное консульство в Алеппо, приостановившее свою деятельность в 2012 году из-за начала гражданской войны в Сирии.

На церемонии открытия присутствовали посол Бурхан Короглу — временно исполняющий обязанности посла Турции в Дамаске, Хакан Дженгиз — генеральный консул в Алеппо, и другие официальные лица. В рамках церемонии на здании консульства был поднят турецкий флаг, символизируя возвращение дипломатической миссии спустя 12 лет.

Местные жители с радостью встретили это событие. В районе, где расположено консульство, состоялись праздничные мероприятия.

Ранее Турция возобновила деятельность своего посольства в Дамаске, которое было закрыто с 2012 года. Посольство начало работать 14 декабря 2024 года.

До закрытия 26 марта 2012 года посольство работало даже в условиях усиливающегося насилия, когда режим Асада применял силу против мирных протестующих. После этого сотрудники посольства и их семьи вернулись в Турцию.

Новый этап начался после свержения партии Баас и перехода контроля над Дамаском к антиправительственным силам 8 декабря 2024 года.