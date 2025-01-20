В Анкаре 21 января пройдет очередное заседание Механизма безопасности Турция-Швеция, сообщили дипломатические источники в МИД Турции. В консультациях примут участие главы внешнеполитических, внутренних и юридических ведомств обеих стран, включая министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и министра внутренних дел Али Йерликая.

На встрече турецкая сторона намерена призвать Стокгольм усилить меры против деятельности террористических организаций PKK, PYD, YPG и FETÖ, а также прекратить их финансовую и пропагандистскую активность на территории Швеции.

Кроме того, глава МИД Турции Хакан Фидан поднимет вопрос о росте исламофобии и крайне правых движений в Европе, предложив эффективные меры для борьбы с этими тенденциями.

Стороны также обсудят снятие ограничений в сфере оборонной промышленности для укрепления двустороннего сотрудничества.

Создание Механизма безопасности было согласовано на саммите НАТО 2023 года. Основная цель — выполнение Швецией обязательств, изложенных в Трехстороннем меморандуме 2022 года, включая ужесточение мер по борьбе с терроризмом и снятие ограничений на экспорт оборонной продукции в Турцию.

С 2022 года Швеция приняла ряд мер, включая новый Закон о борьбе с терроризмом и закрытие источников финансирования PKK. Однако Турция настаивает на необходимости дальнейших шагов.

Первоначально встреча планировалась на сентябрь 2024 года, но была перенесена из-за технических проблем с самолетом шведской делегации.