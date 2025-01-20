Зангезурский коридор и почему он так важен для тюркского мира?

Разбираем стратегическое значение Зангезурского коридора для стран тюркского мира. Как этот транспортный маршрут влияет на геополитику, экономику и связи в регионе? Узнайте о будущем Южного Кавказа и роли Зангезура в укреплении тюркской интеграции. #ЗангезурскийКоридор #Транспорт #Геополитика #Азербайджан #Турция #Армения #ТюркскийМир #Экономика #ТранспортныйМаршрут #Новости