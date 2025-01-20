Президент Косово Вьоса Османи встретилась с послом Турции в Приштине Сабри Тунчем Ангылы, чтобы обсудить последние политические события и возможности углубления двустороннего сотрудничества.

Османи выразила благодарность Турции за неизменную поддержку, подчеркнув, что Анкара является стратегическим партнером и важным союзником для ее страны.

В ходе встречи она отметила, что продолжение этой помощи имеет решающее значение для международного признания Косово, членства в международных организациях и укрепления взаимодействия в области обороны.

Османи также подчеркнула, что отношения между двумя странами основаны на дружбе и взаимной поддержке, и выразила уверенность в их дальнейшем углублении.

Обе стороны подтвердили намерение развивать долгосрочное сотрудничество и укреплять дружественные связи.