ПОЛИТИКА
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Косово рассчитывает на помощь Турции
Президент Косово Вьоса Османи обратилась к Турции с призывом продолжить поддержку страны на международной арене
Косово рассчитывает на помощь Турции
Президент Косово Вьоса Османи / Фото: Reuters
20 января 2025 г.

Президент Косово Вьоса Османи встретилась с послом Турции в Приштине Сабри Тунчем Ангылы, чтобы обсудить последние политические события и возможности углубления двустороннего сотрудничества.

Османи выразила благодарность Турции за неизменную поддержку, подчеркнув, что Анкара является стратегическим партнером и важным союзником для ее страны.

В ходе встречи она отметила, что продолжение этой помощи имеет решающее значение для международного признания Косово, членства в международных организациях и укрепления взаимодействия в области обороны.

Османи также подчеркнула, что отношения между двумя странами основаны на дружбе и взаимной поддержке, и выразила уверенность в их дальнейшем углублении.

Обе стороны подтвердили намерение развивать долгосрочное сотрудничество и укреплять дружественные связи.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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