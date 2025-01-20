В Украине задержали двух генералов и полковника по обвинению в халатном отношении к военной службе, что, по версии следствия, привело к потере территории, личного состава и вооружения, а также срыву обороны украинской границы. Об этом сообщает офис генерального прокурора.

Речь идет о бывших командирах 415-го отдельного стрелкового батальона, 125-й отдельной бригады территориальной обороны и оперативно-тактической группировки «Харьков». Их обвиняют в халатности, повлекшей тяжкие последствия, а одного из них также в самовольном оставлении поля боя.

По данным следствия, командир 415-го батальона не организовал оборонительный бой в населенных пунктах Стрелечье, Красные Липцы и Слобожанское, а также не подготовил опорные пункты к защите.

Командир 125-й бригады недооценил возможности армии РФ и не довел до подчиненных информацию о готовящемся наступлении, не обеспечив боевую поддержку.

Эти действия, утверждает прокуратура, привели к потере территории Липецкой громады Харьковского района в мае 2024 года.

Прокуратура намерена требовать содержания всех троих под стражей без права внесения залога.