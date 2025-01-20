«Хезболла» пошла на уступки

Парламент Ливана во втором туре избрал на пост президента страны главнокомандующего армией Жозефа Ауна. Ему 60 лет, он возглавлял армию с 2017 года и должен был уйти в отставку в январе прошлого года, однако из-за войны «Хезболлы» с Израилем его полномочия дважды продлевались.

Кресло главы государства в Ливане пустовало более двух лет после того, как в октябре 2022 года истек срок полномочий Мишеля Ауна, который, к слову, не является родственником нового лидера.

После этого в стране 12 раз подряд пытались избрать нового главу государства. В этот раз первый тур голосования состоялся 9 января, но тогда Жозеф Аун не смог набрать необходимые для победы 86 из 128 голосов. Получилось это лишь во втором туре — 99 из 128.

По сведениям американских СМИ, нового президента активно поддерживают США и Саудовская Аравия, с группой ливанских политиков также встречались посланники из Франции. Именно международные посредники и надавили на власти. Они дали понять, что Бейрут получит финансовую помощь только после избрания президента, и желательно, если им станет Жозеф Аун.

У генерала относительно незапятнанная репутация, западные издания рассматривают его как достаточно независимого лидера, который в состоянии навести в стране порядок. Однако результаты голосования продемонстрировали ослабление влияния шиитской группировки «Хезболла» и, в частности, Ирана.

При этом победа Ауна стала возможна лишь после того, как его поддержали члены парламента из «Хезболлы», в первом туре они воздержались от голосования. Последние три года движение стремилось продвинуть своего кандидата Сулеймана Франжье. Но на фоне ослабления Ирана группировка была вынуждена снять его кандидатуру и пойти на компромисс.

Генерала Ауна нельзя назвать союзником группировки, он опасается, что действия движения в любой момент могут привести Ливан к новому обострению конфликта с Тель-Авивом. Но при этом он и не делал никаких резких высказываний в адрес группировки.

Он все же будет договариваться с «Хезболлой», потому что добиться устойчивого мира невозможно без участия группировки, которая сейчас ослаблена и не готова к новой эскалации с Тель-Авивом.

Как пишут западные СМИ, теперь новому правительству, назначенному Ауном, придется столкнуться с серьезными проблемами. Несколько лет страна не вылезает из экономического кризиса. Три года назад власти страны достигли предварительного соглашения о пакете финансовой помощи с Международным валютным фондом, однако смогли провести лишь небольшое количество реформ, необходимых для заключения сделки.

Система сдержек и противовесов

В своей инаугурационной речи Жозеф Аун пообещал разработать комплексную стратегию обороны страны, включая дипломатические, экономические и военные аспекты, которая поможет изгнать израильскую армию с ливанской территории и противостоять дальнейшим атакам.

Помимо этого, глава государства призвал политические силы страны сосредоточиться на укреплении связей с внешним миром, вместо того чтобы бороться друг с другом, опираясь на иностранные силы.

Очевидно, президент планирует сфокусироваться на стабилизации политической и экономической ситуации в стране, продлить перемирие с Израилем и в идеале — добиться окончательного прекращения военных действий.

26 января истекает срок действия соглашения с Израилем о прекращении огня. В Ливане надеются, что его продлят, надежду олицетворяет новый президент.

Хотя западные СМИ и пытаются представить его как прозападного или даже произраильского кандидата, в своем первом официальном выступлении он все же сделал акцент на необходимости поддержания суверенитета Ливана и его защиты от Израиля.

Ливан — парламентская республика, хотя президент — официально глава государства, у него не очень широкие полномочия. Он главнокомандующий страны, утверждает международные договоры, в состоянии продвигать законодательные инициативы, но в стране действует сильная система сдержек и противовесов со стороны парламента и правительства. Премьер-министр ведет переговоры, а также принимает основные решения. В Ливане предусмотрено, чтобы не допустить сосредоточения власти в одних руках.

Успеть занять место под солнцем

На фоне ослабления позиций Ирана и «Хезболлы» в стране, а также избрания нового лидера, уже активизировались западные страны. В частности, Франция, управлявшая страной в течение почти 20 лет, с 1920 по 1943 год. Президент Эммануэль Макрон уже слетал в Бейрут впервые за четыре года, где встретился с новым лидером и пообещал помощь со стороны Парижа в восстановлении Ливана, пострадавшего от войны Израиля с «Хезболлой».

Официальная цель визита — укрепление двусторонних отношений, а также «содействие стабильности и восстановлению страны». Однако на деле Макрон стремится вовлечь новые ливанские власти в орбиту своего влияния.

Политолог Олег Рустамов считает, что война с Израилем нанесла существенный урон инфраструктуре «Хезболлы», ее кадровому составу на всех уровнях и еще сильнее ударила по имиджу внутри страны.

«Вторым затрудняющим положение группировки фактором стало стремительное отстранение от власти в декабре 2024 года правительства сирийского президента Башара Асада. Дамаск обеспечивал логистическое сообщение между Ираном и шиитской группировкой, иногда мог передавать ей вооружения. В конце концов «Хезболла» была вынуждена пойти на непопулярное соглашение о прекращении огня без привязки к перемирию в секторе Газа», — считает политолог.

По его словам, в своей речи президент Аун направил четкий сигнал «Хезболле» — государственная политика в области безопасности теперь будет опираться исключительно на госинституты, прежде всего, Ливанские вооруженные силы.

«Подобная динамика для «Хезболлы», которая долгие годы определяла ключевые кадровые решения, крайне болезненна. Учитывая сущность и опыт деятельности группировки, наивно ждать, что преднамеренное пренебрежение ее интересами будет проходить без каких-либо проявлений — рано или поздно это даст о себе знать», — уверен специалист.

По мнению эксперта, остаются вопросы, удастся ли президенту и премьеру осуществить столь амбициозные планы и можно ли это будет сделать без активной вовлеченности шиитской организации.

«Кто будет занимать шиитские квоты на министерские портфели в правительстве — вопрос открытый. Тем не менее реалии ливанской политики к началу 2025 года зафиксировали тренд на постепенное угасание значимости «Хезболлы» — некогда самой могущественной политической силы в стране. Сегодня у «новых победителей» может появиться соблазн воспринимать гибкость шиитской группировки как слабость, открывающую возможность на нее "надавить"», — считает аналитик.

Востоковед уверен, что такие намерения более чем деструктивны.

«Ливанские шииты до сих пор в значительный степени видят в «Хезболле» защитника своих интересов, определенная часть общества продолжает симпатизировать группировке. Долг же нового руководства в том, чтобы создать условия для вовлечения всех политических сил в процесс вывода Ливана из ужасного кризиса и восстановления общественно-политической стабильности», — подытожил Рустамов.