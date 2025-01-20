До инаугурации президента США Дональда Трампа остались считанные часы. Церемония состоится 20 января в 20:00 по Анкаре. Его повторный приход в Белый дом может изменить будущее всего мира — от Украины, России, сектора Газа, Китая и даже Гренландии.

Не обходит это влияние и страны Центральной Азии. В Вашингтоне уже звучат призывы отменить в отношении Казахстана и Узбекистана действие поправки «Джексона-Вэника» – мера, ограничивающая торговлю со странами, препятствующим эмиграции и нарушающим другие права человека. Законопроект был принят как дополнение к закону о торговле США в 1974 году.

За прошедшие 50 лет эта санкция была отменена для шести стран СНГ: Кыргызстана, Грузии, Армении, Украины, а в 2012 году перестала действовать в отношении России и Молдовы. До сих пор инициатива формально работает против Азербайджана, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана.

С инициативой ее отмены для двух последних государств на слушаниях в Сенате США выступили сенаторы Марк Рубио, Стив Дэйнс и Гэри Питерс. Пересмотр поправки — ключевой шаг для нормализации отношений со странами региона, подчеркивают политики.

«Есть те, кто настаивает на ее сохранении в качестве рычага давления для получения уступок в сфере прав человека или принуждения [стран Центральной Азии] к более решительному движению с нами, а не с такими странами, как Россия. Но я думаю, что это абсурдный пережиток прошлого», — сказал Марко Рубио.

Отмена поправки станет символом того, что Казахстан отрывается от наследия СССР, говорит TRT на русском политолог, президент фонда Eurasian Expert Council Foundation Чингиз Лепсибаев: «Она была введена за преследование евреев, и очевидно, то Астана имеет к этому отдаленное отношение. Однако символизма здесь гораздо больше, нежели политической пользы».

Вместе с тем политолог Ислам Кураев сомневается в возможности пересмотра поправки «Джексона-Вэника» в ближайшее время. После вторжения России в Украину страны Центральной Азии фактически стали подсобниками обхода ограничений, поясняет он TRT на русском.

Это может сыграть важную роль в данном вопросе. За такой «подарок» США могут потребовать более активного участия в санкционном давлении на Москву. «Что касается Узбекистана, то страна может добиться большего успеха, так как она не имеют общих границ с Китаем и Россией, — говорит Кураев. — Поэтому вопрос останется открытым».

Косвенные вызовы

Эксперты соглашаются: одним из главных вызовов, с которыми регион может столкнуться при Трампе, связаны с торговыми войнами США и Китая. «Экономические баталии с введением квот продолжатся, и это затронет интересы региональных игроков. В торговые войны вовлекаются не только США и Китай, но и Евросоюз, и Россия, которая находится под санкциями. Поэтому регион в любом случае будет получать негативные последствия», — считает Лепсибаев.

По его словам, влияние США на регион до сих пор было достаточно незначительным. Большую роль здесь сыграло географическое положение, поясняет эксперт: «Если говорить о Казахстане, то страна зажата между Китаем и Россией. Транслировать еще и американские интересы в данных условиях достаточно сложно. И отмечу, что за все годы независимости страны ни один американский президент ее не посетил. Если кто-то для региона и имеет значение, то это ближайшие соседи плюс Турция».

Влияние Америки на Казахстан преимущественно направлено на свободу слова и осуществляется через правозащитные организации. Однако потенциал для сотрудничества между странами есть. Например, у Астаны есть проблемы, связанные с управлением и менеджментом, а также ощущается недостаток квалифицированных специалистов. «Финансирование и контроль со стороны США такого рода процессов дадут значительный импульс, создадут рабочие места и увеличат благосостояние народа», — подчеркивает Кураев.

Тем не менее это лишь незначительные изменения. Развитие региона в большей степени зависит от уровня стабильности его соседей, нежели от США, продолжает Лепсбаев: «По большому счету для Центральной Азии не имеет значения, кто президент в США – Байден или Трамп. Главное, чтобы не было торговых войн и геополитических притязаний. Жителей ЦА интересует в большей степени «полный» карман, а для этого нужно, чтобы была возможность спокойно торговать и спокойно жить».