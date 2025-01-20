Немцы разочарованы правлением канцлера Олафа Шольца и оценивают ситуацию в стране с пессимизмом, какого не было уже десять лет. Согласно новому опросу Ipsos, лишь 18% жителей ФРГ считают, что Германия движется в правильном направлении. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие.

Экономическое положение страны только 27% немцев называют хорошим — на 11 процентных пунктов меньше, чем годом ранее.

В международном исследовании Ipsos приняли участие более 23 тыс. человек из 29 стран, включая 1000 респондентов из Германии в период с 22 ноября по 6 декабря 2024 года. Уровень пессимизма немцев остается на рекордном уровне по сравнению с жителями других стран.

Главной личной тревогой немцев остается миграция: 35% назвали ее среди трех самых актуальных проблем, хотя этот показатель снизился на девять процентных пунктов по сравнению с предыдущим месяцем. На втором месте — бедность и социальное неравенство (33%), на третьем — инфляция (31%).

Значительно выросли опасения по поводу военных конфликтов. 26% респондентов видят в этом основную угрозу — рост на семь процентных пунктов по сравнению с прошлым месяцем и на десять пунктов за год. В мировом рейтинге Германия занимает третье место среди самых обеспокоенных стран, уступая только Израилю и Польше.

Преступность и насилие беспокоят 25% немцев. Климатические изменения (21%) и состояние системы здравоохранения (20%) также волнуют каждого пятого жителя страны. Одновременно растет обеспокоенность экстремизмом: 21% называют его угрозой, что на четыре процентных пункта выше, чем в ноябре. Это связано с последними терактами, особенно с терактом в Магдебурге, где террорист въехал в толпу на рождественской ярмарке.

Тема безработицы, долго остававшаяся на втором плане, снова выходит на повестку: 14% немцев беспокоятся за свои рабочие места, хотя в среднем по миру этот показатель достигает 27%.

Результаты опроса подчеркивают растущие тревоги и чувство неуверенности в Германии — накануне выборов в Бундестаг это выглядит как явный сигнал, что страна устала от канцлера Шольца и хочет перемен.