В Газе стартовали масштабные поисковые операции по извлечению тел погибших из-под завалов. Палестинское агентство «‎Вафа»‎ сообщило, что в городе Рафах на юге сектора за сутки обнаружили останки 97 человек. Все они доставлены в Европейский госпиталь Газы, где пройдет процедура опознания.

Извлечь тела ранее не было возможным из-за постоянных израильских обстрелов. Потому поиски начали только сейчас, после вступления в силу режима прекращения огня.

По данным Палестинской гражданской обороны, под руинами остаются тела около 10 тыс. человек, погибших в результате израильских ударов за время 15-месячной войны. Спасательные бригады продолжают работать в условиях разрушений, которые жители называют беспрецедентными.

«Это не землетрясение или наводнение, нет, это война на уничтожение», — заявил вынужденный переселенец Мохаммед Гомаа, потерявший брата и племянника.

Перемирие началось с освобождения ХАМАС трех израильских заложниц — в обмен Тель-Авив освободил из тюрем 90 палестинцев, которых насильно удерживал в тюрьмах без предъявления обвинений.

Однако, несмотря на общее прекращение огня, Израиль продолжает наносить удары по сектору. Медики в Рафахе сообщили о восьми пострадавших от израильского огня в понедельник утром, подробности их состояния пока неизвестны. Израильская армия заявила, что проверяет эти данные.

Между тем, внимание мирового сообщества переключается на восстановление Газы, разрушенной израильскими ударами. По данным Минздрава сектора, в результате конфликта погибло более 47 тыс. человек.

Оценка ООН, опубликованная в этом месяце, показывает, что расчистка более 50 млн тонн обломков может занять 21 год и потребовать $1,2 млрд. Восстановление домов, согласно прошлогоднему отчету ООН, может затянуться до 2040 года. Ситуацию осложняет наличие асбеста в обломках, особенно в лагерях беженцев, подвергшихся ударам.