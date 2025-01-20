Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности, поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и выразил готовность к восстановлению диалога между странами.

«Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность», — заявил российский лидер.

Говоря об урегулировании конфликта на Украине, Путин подчеркнул необходимость устранения первопричин кризиса. «Его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе», — отметил президент России.

По данным CNN, Трамп уже поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни. Источники телеканала утверждают, что одной из целей предстоящей беседы является обсуждение путей прекращения военных действий в Украине. Кроме того, команда нового американского президента работает над организацией личной встречи лидеров двух стран.