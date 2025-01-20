20 января 2025 года в Вашингтоне состоится инаугурация Дональда Трампа, которая обещает стать событием не только политическим, но и знаковым в контексте предстоящих изменений.

Однако погодные условия внесли важные коррективы в планы и атмосферу предстоящей инаугурации в США. Впервые за десятилетия церемония пройдет в закрытом помещении Капитолия США.

Резкое похолодание, вызванное арктическим фронтом, охватило всю территорию Северной Америки. В Вашингтоне, на день инаугурации, максимальная температура составит -4°C, что при учете ветра и порывов ощущается как -13°C. Это делает сегодняшнюю инаугурацию самой холодной с 1985 года.

Тысячи людей, которые приобрели билеты для участия в церемонии на открытом воздухе, не смогут попасть в новое помещение. Трамп призвал своих сторонников вместо этого прийти на трансляцию мероприятия в арене Capital One в Вашингтоне, пообещав, что после инаугурации в Капитолии он посетит арену.

Новая локация церемонии станет своего рода символом адаптации не только к погодным условиям, но и предвестием важных политических изменений.

Так, на бурном митинге в воскресенье в Вашингтоне избранный президент пообещал кардинальные изменения и решительные шаги с самого первого дня. Он заявил, что немедленно после инаугурации подпишет серию указов, охватывающих вопросы от иммиграции и депортации до экологии и прав трансгендеров.

Кроме того, накануне своего возвращения в Белый дом Дональд Трамп пообещал действовать с максимальной оперативностью, подписав более 200 исполнительных актов. Среди обещанных указов — создание новых программ в области искусственного интеллекта, учреждение Министерства эффективности правительства (Doge), публикация документов, касающихся убийства Джона Ф. Кеннеди в 1963 году, создание системы противоракетной обороны и отмена политики разнообразия, справедливости и инклюзивности в армии.

Трамп также заявил, что прекратит участие трансгендерных женщин в женских спортивных категориях и вернет контроль над системой образования на уровень штатов. Также ожидается, что он примет меры по вопросам иммиграции.

Изменение локации самого знакового политического события страны, которое в этом году пройдет в помещении Капитолия, также сопряжено с новыми политическими акцентами в составе приглашенных гостей. Впервые в истории США избранный президент примет иностранных лидеров на инаугурационной церемонии. Ранее главы иностранных государств не совершали официальных визитов в США по случаю инаугурации.

Избранный президент Дональд Трамп пригласил на инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина, а также ряд мировых глав государств, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, передает AP.

Си Цзиньпин стал первым мировым лидером, чье приглашение на инаугурацию было официально объявлено еще в декабре. Однако сам он не прибудет, направив вместо себя вице-президента Хань Чжэна, что было ожидаемо на фоне обостряющейся конкуренции между США и Китаем. Следует отметить, что ключевые фигуры новой администрации Трампа, такие как Марко Рубио, назначенный будущим госсекретарем, известны своими жесткими взглядами на Пекин. По словам Рубио, Китай является самым опасным и серьезным противником Америки. Кроме того, Трамп уже пообещал ввести тарифы и другие меры против Китая, связанные с наркотрафиком фентанила и социальной сетью TikTok, что, разумеется, не способствует потеплению двусторонних отношений.

Президент Аргентины Хавьер Милей также примет участие в официальной церемонии инаугурации и одном из торжественных балов, где будет присутствовать сам Трамп. Политику аргентинского политика, известного своими яростно произраильскими взглядами, активно поддерживают миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони также примет участие в церемонии. Несмотря на сложившиеся отношения с уходящей администрацией Джо Байдена, аналитики считают, что ее политический курс делает ее естественным союзником Дональда Трампа в Европе. Эксперты отмечают, что близость Мелони к правоконсервативной повестке и жесткая миграционная политика могут укрепить связи с потенциальной новой администрацией Трампа.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили прибудет в Вашингтон в качестве гостя конгрессмена Джо Уилсона. Грузия переживает политический кризис после выборов в стране. Зурабишвили утверждает, что остается законным лидером страны, несмотря на инаугурацию Михаила Кавелашвили, обвиняемого оппозицией в пророссийских настроениях.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который встречался с Трампом в Париже во время открытия восстановленного Собора Парижской Богоматери, не примет участие в инаугурации. Однако на церемонии будут присутствовать видные представители французской правой оппозиции, среди которых политолог и евродепутат Эрик Земмур, а также Марион Марешаль, племянница Марин Ле Пен и возможный кандидат на президентские выборы 2027 года.

Ожидается также участие британского правого политика Найджела Фаража.

Среди других потенциальных гостей президенты Эквадора и Парагвая Даниэль Нобоа и Сантьяго Пенья.

Тайвань направил в Вашингтон спикера законодательного собрания Хань Го-ю и делегацию из семи человек. Однако они не будут присутствовать на церемонии, поскольку из-за холодной погоды она перенесена в закрытое помещение. Делегация намерена провести встречи с американскими политиками.

Среди местной элиты ожидается участие бывших президентов США: Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона, а также действующих президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

Особое внимание также уделяется участию бизнесменов-техномагнатов, таких как Илон Маск, Джефф Безос, Тим Кук и Марк Цукерберг.

Отдельно стоит выделить тот факт, что, хотя инаугурация Трампа в 2017 году сопровождалась массовыми протестами по всей стране, нынешние протестные настроения кажутся менее яркими. В этот раз также ожидаются акции протеста, однако масштабы их, вероятно, не достигнут того уровня.

После инцидента с покушением на Трампа в прошлом году, безопасность на инаугурации обещает быть повышенной. Вокруг Капитолия установлено рекордное количество баррикад, а на улицах Вашингтона будут патрулировать 25 000 правоохранителей, включая 7 800 представителей Национальной гвардии. Местные власти также объявили о временных закрытиях дорог и установлении строгих проверок для всех, кто планирует посетить мероприятие.

Таким образом, инаугурация Дональда Трампа в 2025 году станет не только важнейшим внутренним политическим событием для США, но и сигналом миру о начале нового этапа в международных отношениях. Перемены в формате церемонии, неоднозначный состав гостей и анонсированные президентом шаги задают тон политическому курсу страны.