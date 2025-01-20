Гражданин Азербайджана Фарид Сафарли, арестованный в Иране в 2023 году, вернулся на родину. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и СГБ Азербайджана.

«По поручению президента Азербайджанской Республики, гражданин Азербайджана Фарид Габиль оглу Сафарли, задержанный в Исламской Республике Иран в 2023 году, в рамках международного правового сотрудничества и взаимных процедур был передан Азербайджану 18 января текущего года. Он уже находится в Азербайджане», — сообщили ведомства.

После прохождения медицинского осмотра Сафарли воссоединился с семьей. Студент Йенского университета Германии отправился в Иран 20 февраля 2023 года, а с 4 марта связь с ним прервалась.

Задержание Сафарли произошло на фоне серьезного ухудшения отношений между странами после нападения на посольство Азербайджана в Тегеране в январе 2023 года. Тогда вооруженный нападавший убил начальника службы безопасности Орхана Аскерова и ранил двух сотрудников.

После инцидента посольство было эвакуировано и возобновило работу только в июле 2024 года на новом месте после серии дипломатических переговоров.