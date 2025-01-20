Избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать более 200 исполнительных указов в первый день своего президентства. Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с планированием инаугурационных мероприятий.

«Американский народ оказал нам доверие, и в ответ мы подарим им лучший первый день, самую большую первую неделю и самые выдающиеся первые 100 дней любого президентства в американской истории, —- заявил накануне Трамп в ходе выступления в Вашингтоне.

Среди ключевых указов - признание в США только двух гендеров (мужского и женского), запрет трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях, отмена программ разнообразия в федеральном правительстве. Также планируется переименование «Мексиканского залива» в «Американский залив», восстановление смертной казни на федеральном уровне, отмена гражданства по праву рождения и признание картелей террористическими организациями.

По словам пресс-секретаря переходной команды Кэролайн Левитт, гора Денали в Аляске вернет свое прежнее название Маунт-Макинли, которое носила до решения администрации Барака Обамы в 2015 году.

На церемонии инаугурации, перенесенной в помещение Капитолия из-за холодной погоды, присутствовуют технологические магнаты - Илон Маск, Сундар Пичаи, Джефф Безос, Марк Цукерберг и Тим Кук. Маск, как сообщается, возглавит внешнюю правительственную группу под названием Департамент правительственной эффективности, направленную на сокращение бюрократии.

На инаугурацию также прибыли иностранные лидеры - президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Среди гостей также присутствуют бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама с супругами.