В первый день президентства Дональд Трамп анонсировал масштабные географические изменения. Мексиканский залив будет переименован в Американский залив, а высочайшая гора Северной Америки Денали вернет свое прежнее название Мак-Кинли, отмененное при Бараке Обаме в 2015 году.

Кроме того, новый президент заявил о намерении вернуть контроль над Панамским каналом. По его словам, американские суда облагаются чрезмерными сборами и подвергаются несправедливому обращению, в том числе корабли Военно-морского флота США. «Мы не передавали Панамский канал Китаю, мы передали его Панаме и теперь забираем его обратно», — сказал он в ходе инаугурационной речи.

Еще в конце прошлого года Трамп критиковал высокие тарифы за проход американских судов. «Плата, взимаемая Панамой, смехотворна и крайне несправедлива. Этот полный грабеж нашей страны будет немедленно прекращен», — заявил он на конференции консерваторов в Аризоне.

В своей социальной сети Truth Social Трамп назвал Панамский канал «жизненно важным национальным активом» США, обвинив бывшего президента Джимми Картера в том, что тот «отдал его за один доллар». США контролировали канал до конца 1999 года, после чего передали управление Панаме согласно соглашению 1977 года.

Инициатива переименования Мексиканского залива уже вызвала ироничную реакцию президента Мексики, которая в ответ показала карту 1607 года с Мексиканской Америкой, отметив, что «такое название звучит неплохо».