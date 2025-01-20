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Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США
Президент РФ Владимир Путин поздравил 47-го президента США Дональда Трампа с вступлением в должность и поприветствовал его заявления о желании восстановить прямые контакты с Россией. Путин подчеркнул, что услышал заявления Трампа о недопустимости третьей мировой войны. #Трамп #президент #США #президентСША #Путин #поздравление
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с вступлением в должность президента США / Others
20 января 2025 г.
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