Администрация президента Мексики Клаудии Шейнбаум развернула масштабную программу поддержки нелегальных мигрантов в США. В рамках подготовки к обещанной Дональдом Трампом «крупнейшей операции по депортации» в истории США правительство мобилизовало более 2600 юристов и 2200 консульских работников.

«Мы всегда будем защищать мексиканцев, находящихся в США, — заявила Шейнбаум в пятницу на пресс-конференции. — В любом диалоге после прихода президента Трампа одним из приоритетов будет защита наших граждан в США и демонстрация того, насколько мексиканцы важны для американской экономики».

Министерство иностранных дел Мексики укомплектовало штат 53 консульств в США и запустило круглосуточное приложение «Кнопка контакта» для помощи мигрантам при угрозе задержания. Правительство также готовит приюты в приграничных городах и обещает выплачивать депортированным по 2000 песо (около 98 долларов) для возвращения на родину.

По данным Центрального банка Мексики, за 12 месяцев до ноября 2024 года денежные переводы мигрантов составили 65 млрд долларов, став одним из важнейших источников дохода страны. В 2024 году США депортировали 190 491 мексиканца, что на 11% меньше, чем в предыдущем году.

«Те, кто решит вернуться или будет вынужден вернуться, будут встречены с распростертыми объятиями и немедленно включены в нашу рабочую силу», — заявил министр иностранных дел Хуан Рамон де ла Фуэнте.

Эксперты отмечают, что депортация всех 11 млн нелегальных мигрантов из США была бы логистическим и экономическим кошмаром. По мнению экспертов, массовая депортация мигрантов может вызвать негодование в США из-за экономических последствий.