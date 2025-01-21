Президент США Дональд Трамп в день своей инаугурации предупредил, что если Владимир Путин не пойдет на «сделку» по окончанию российско-украинской войны, Россию ждут разрушения и «большие проблемы».
«[Президент Украины Владимир] Зеленский хочет сделку. Не знаю, хочет ли ее Путин. Он должен заключить сделку. Думаю, он разрушит Россию, отказываясь от сделки. Думаю, у России будут большие проблемы», — заявил избранный президент США в беседе с журналистами в Овальном кабинете.
Он добавил, что Путин вряд ли «в восторге» от хода боевых действий, поскольку конфликт затянулся на три года. Трамп отметил, что стремится встретиться с Путиным «как можно быстрее», чтобы начать решение этой проблемы.
Трамп также вспомнил о своем предвыборном обещании завершить войну за один день после вступления в должность.
«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — сказал он, добавив, что если бы занимал пост президента ранее, конфликт не начался бы.
Днем ранее, в день инаугурации Трампа, российский президент подчеркнул, что «открыт для диалога» по поводу урегулирования конфликта.
«Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом, собственно, и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции», — заявил он.
Источники Financial Times, близкие к Кремлю, утверждают, что ключевым вопросом на переговорах с Трампом для Путина станет присутствие НАТО у границ России. По данным издания, российский лидер рассчитывает добиться новых соглашений, которые гарантировали бы, что Украина не станет членом альянса, а сам блок сократит военное присутствие вблизи российских рубежей.