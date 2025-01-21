Президент Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Дональда Трампа о планах «вернуть» Панамский канал, подчеркнув: этот стратегически важный объект «находится и останется под полным контролем Панамы».

Его ответ последовал после выступления Трампа, в котором тот обвинил Панаму в нарушении нейтралитета и утверждал, что якобы «Китай управляет Панамским каналом».

«Мы категорически отвергаем эти заявления. Нет ни одной страны в мире, которая вмешивается в наше управление каналом», — заявил Мулино. Он также напомнил, что передача канала в 1999 году стала результатом многолетней борьбы Панамы за суверенитет, а не уступкой со стороны США.

Панамский канал, через который проходит около 5% мировой морской торговли, играет важнейшую роль для мировой экономики. Около 40% американских контейнерных судов используют этот маршрут, соединяющий Атлантический и Тихий океаны.

Однако в своей инаугурационной речи Трамп заявил, что американские суда «платят слишком высокую цену» и подвергаются несправедливому обращению. «Мы вернем Панамский канал. Это была большая ошибка — отдавать его», — заявил республиканец.

Критика Трампа также была направлена на Китай, чьи компании управляют портами на обоих концах канала. Его кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио выразил обеспокоенность возможным использованием этих портов в случае конфликта. «Если Китай закроет канал, это станет огромной проблемой для нашей экономики и безопасности», — отметил Рубио.

Ответ Панамы был однозначным: «Канал останется нейтральным и доступным для всех стран», — заключил Мулино. Панама пытается защитить суверенитет перед лицом могущественного Вашингтона, однако вряд ли одни лишь заявления убедят Трампа: за его внешними целями скрываются бизнес-интересы. Американские перевозчики уже давно мечтают захватить канал, чтобы перестать уплачивать пошлины за проход из Атлантики в Тихий океан.

Правда, пока непонятно, как именно Трамп собрался возвращать канал: легальных рычагов у США практически нет, остается только один — военный захват канала.