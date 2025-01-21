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Лидер Сирии поздравил Трампа
Ахмед аш-Шара поздравил американского президента с инаугурацией и выразил надежду на потепление в отношениях
Лидер Сирии поздравил Трампа
Фото: AP / Others
21 января 2025 г.

Фактический руководитель Сирии Ахмед аш-Шара поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность президента США и выразил надежду на укрепление отношений между странами.

В заявлении, опубликованном в понедельник, он подчеркнул, что Трамп способен «принести мир на Ближний Восток и восстановить стабильность в регионе».

США, Великобритания и ЕС ввели жесткие санкции против Сирии после подавления протестов в 2011 году, которые привели к началу многолетней гражданской войны.

В начале января Вашингтон частично и временно ослабил санкционный режим, предоставив шестимесячное исключение для финансовых операций с сирийскими государственными структурами с целью облегчения поставок гуманитарной помощи.

Дамаск приветствовал этот шаг, но призвал к полному снятию ограничений, заявляя, что это необходимо для восстановления страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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