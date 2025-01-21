Фактический руководитель Сирии Ахмед аш-Шара поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность президента США и выразил надежду на укрепление отношений между странами.

В заявлении, опубликованном в понедельник, он подчеркнул, что Трамп способен «принести мир на Ближний Восток и восстановить стабильность в регионе».

США, Великобритания и ЕС ввели жесткие санкции против Сирии после подавления протестов в 2011 году, которые привели к началу многолетней гражданской войны.

В начале января Вашингтон частично и временно ослабил санкционный режим, предоставив шестимесячное исключение для финансовых операций с сирийскими государственными структурами с целью облегчения поставок гуманитарной помощи.

Дамаск приветствовал этот шаг, но призвал к полному снятию ограничений, заявляя, что это необходимо для восстановления страны.