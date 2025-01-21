С 20 декабря прошлого года террористы PKK/YPG ведут обстрелы районов вблизи плотины Тишрин на реке Евфрат в провинции Алеппо, передает агентство «Анадолу». В результате массированных атак с применением тяжелого вооружения около 50 тыс. мирных жителей из 10 деревень на западном берегу были вынуждены покинуть свои дома.

Беспорядочные обстрелы заставили тысячи местных жителей бежать в более безопасные районы, где они сейчас испытывают острую нехватку предметов первой необходимости, особенно в суровых зимних условиях.

Некоторые погибшие во время атак мирные жители остаются непогребенными, так как гуманитарные команды не могут добраться до района из-за продолжающегося насилия и проблем с доступом.

Террористы также удерживают более 150 мирных жителей в заложниках в деревне Аш-Шаш. Оставшиеся в районе люди находятся в крайне тяжелом положении, не имея доступа к предметам первой необходимости.

Деревни Аль-Кишла, Аль-Хаммадат и Аль-Хадж Хусейн, расположенные близко к линии фронта, подверглись массированным разрушениям. Другие близлежащие деревни находятся под постоянной угрозой обстрелов. Жители настоятельно призывают прекратить атаки и обеспечить доставку критически важной гуманитарной помощи в регион.

Сирийская национальная армия (СНА), освободившая Манбидж от контроля террористов 9 декабря 2024 года в ходе операции «Заря свободы», сейчас ведет бои с террористами PKK/YPG вблизи плотины Тишрин в юго-восточной части Манбиджа.