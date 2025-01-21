В Италии партия «Лига», входящая в правящую коалицию под руководством Джорджи Мелони, внесла в парламент законопроект о запрете бурки и никаба в общественных местах. Документ предусматривает наказание для тех, кто принуждает женщин носить закрывающую лицо одежду: до двух лет тюрьмы, штраф до 30 тысяч евро и запрет на получение гражданства.

Предложение «Лиги» ужесточает существующий закон 1975 года, который запрещает закрывать лицо в общественных местах, но предусматривает исключения для религиозных обрядов и медицинских причин. Новый законопроект предлагает отменить эти послабления.

Вице-премьер и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини поддержал инициативу, заявив: «К тем, кто не уважает нашу культуру и принципы западной свободы, не будет терпимости».

Оппозиция выступила против законопроекта. Представитель партии «Зеленые и Левые» Луана Занелла заявила, что речь идет не о правах женщин, а о «ненужном разжигании исламофобии». Обсуждение инициативы в парламенте вызвало бурную дискуссию.