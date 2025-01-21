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Путин и Си созвонились — через полдня после инаугурации Трампа
Лидеры КНР и России провели видеозвонок на фоне заявлений Трампа о возможной сделке по российско-украинской войне
Путин и Си созвонились — через полдня после инаугурации Трампа
Фото: kremlin.ru / Others
21 января 2025 г.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел видеоконференцию с президентом России Владимиром Путиным, сообщает CCTV. Разговор состоялся спустя несколько часов после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, где он заявил о намерении вскоре встретиться с российским лидером.

Диалог между Пекином и Москвой проходит на фоне новых внешнеполитических сигналов из Вашингтона. В первый день своего второго президентского срока Трамп подписал несколько указов и заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к переговорам. По его словам, теперь решение за Кремлем: «Я не знаю, готов ли Путин… но ему стоит заключить сделку».

Ранее, 19 января, Си Цзиньпин и Трамп обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. Китай, который продолжает поддерживать «безграничное партнерство» с Россией, считается одной из немногих стран, имеющих влияние на Москву для возможного урегулирования конфликта.

Пока остается неясным, как именно Трамп планирует достичь своего обещания «завершить войну за один день». В свою очередь, Путин поздравил Трампа перед его инаугурацией, подтвердив готовность Москвы к диалогу с новой администрацией США.

Переговоры Си и Путина прошли на фоне рекордного роста товарооборота между Китаем и Россией. По итогам 2024 года он увеличился на 1,9% и достиг 244,8 млрд долларов, несмотря на санкции Запада. Однако аналитики сомневаются, что эта тенденция сохранится в 2025 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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