Иран готов вернуться к переговорам о снятии санкций, если аналогичное стремление проявят другие стороны, заявил представитель иранской делегации Казем Гарибабади. Его слова приводит агентство IRNA.

По его мнению, для возобновления диалога существуют все условия. Он отметил также, что экономические санкции не достигли своих целей, но негативно сказываются на жизни граждан. Он также сообщил, что на последней встрече с представителями Германии, Великобритании и Франции стороны договорились продолжать консультации и подготовить новую фазу переговоров.

Иранские и европейские дипломаты провели третий раунд встреч 13 января в Женеве. Вопрос обсуждался и в декабре, когда глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Тегеране с президентом Масудом Пезешкияном и министром иностранных дел Аббасом Аракчи.

Переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заключенному в 2015 году между Ираном и странами «пятерки+1», зашли в тупик после выхода США из сделки в 2018 году по решению Дональда Трампа. В ответ Тегеран нарастил уровень обогащения урана до 60%. Теперь Иран намекает, что готов вернуться к обсуждению ядерной программы. Reuters