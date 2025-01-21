Движение хуситов в Йемене объявило, что после прекращения огня в Газе оно прекращает атаки судов в Красном море. Но хуситы продолжат атаковать суда, связанные с Израилем до тех пор, пока Тель-Авив не выполнит все этапы соглашения о прекращении огня в Газе.

Это решение может восстановить судоходство в Красном море и проход судов через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. Через эти акватории проходит до 15% всей мировой торговли. Атаки хуситов серьезно подорвали судоходство через Суэц, вынуждая логистические компании огибать Африку — это увеличивало затраты и общий путь из Китая в Европу почти в два раза.

Гуманитарный координационный центр (HOCC), выступающий посредником между силами хуситов и операторами коммерческого судоходства, заявил, что хуситы действительно прекратили атаковать суда в Красном море.

Само движение уточнило, что санкции против судов, принадлежащих США и Великобритании, а также плавающих под их флагами, будут сняты. Однако в заявлении отмечается: «Санкции будут возобновлены против любого агрессора в случае нападений на Йемен со стороны Соединенных Штатов или Великобритании».

Это решение хуситов последовало за соглашением о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, положившим конец 15-месячной войне в Газе.

Нападения хуситов активизировались с ноября 2023 года: было зафиксировано более 100 атак на суда в южной части Красного моря и в Аденском заливе, что привело к потоплению двух судов и гибели четырех членов экипажа. Узкий пролив Баб-эль-Мандеб, ключевой транспортный коридор между Европой и Азией, оказался в эпицентре этих событий.

В ответ Великобритания и США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене, а Вашингтон ввел санкции против движения. Израиль также атаковал инфраструктуру, находящуюся под контролем хуситов, включая порт Ходейда, жизненно важный для Йемена.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, судоходные компании сохраняют осторожность. Немецкий судоходный гигант Hapag-Lloyd и другие операторы пока не возобновили работу, ссылаясь на неопределенность в отношении действий хуситов.