Илон Маск оказался в центре скандала, когда продемонстрировал жест, похожий на нацистский салют, на митинге в честь инаугурации Дональда Трампа.

В момент, когда Маск выступал перед сторонниками бывшего президента в Capital One Arena в Вашингтоне, он ударил себя в грудь и вытянул правую руку вверх, направив ее под углом. Это фашистский или римский салют, популяризованный нацистами в 1930-40-е годы. Он прочно ассоциируется с Адольфом Гитлером, который использовал этот жест для мобилизации сторонников.

После этого инцидента в социальных сетях разгорелась настоящая буря. Историк Рут Бен-Гиат, специализирующаяся на фашизме, сразу отметила, что этот жест явно был нацистским. Антидиффамационная лига (ADL) также заявила, что это могло быть неосторожным жестом, но все равно подметила его сходство с нацистским приветствием.

Владелец SpaceX, X и Tesla не сразу прокомментировал инцидент, но позже ретвитнул видео с его жестами и добавил несколько шуток на эту тему. Но извинений с его стороны не было.

Его поведение стало объектом обсуждения среди пользователей соцсетей. Некоторые даже предположили, что Илон Маск всерьез увлекается нацистской идеологией и связали его недавнее интервью с главой «‎Альтернативы для Германии»‎ Алис Вайдель именно с этим.

Критики не скрывают своего возмущения. Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, известная своей оппозицией Трампу, обрушилась на ADL за попытки оправдать жест Маска, заявив, что организация больше не может считаться авторитетной. В ответ Маск обвинил Окасио-Кортес в «‎‎полной невменяемости».

Это не первый случай, когда Маск попадает в центр правых радикальных дебатов. Ранее он уже высказывался в поддержку ультраправых движений, в том числе в Германии, где он поддержал заявления Вайдель на пост канцлера ФРГ.

На фоне всех этих событий некоторые члены ультраправых группировок, включая неонацистские силы, открыто поддержали Маска, выражая благодарность за его жесты. В то время как часть общества считает их случайностью, другие уверены, что это проявление его поддержки радикальных идеологий.