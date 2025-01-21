Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что полномасштабная война России и Украины не завершится «завтра или послезавтра», несмотря на обещания президента США Дональда Трампа закончить конфликт в кратчайшие сроки.

Макрон сделал это заявление 20 января в своей речи перед французскими вооруженными силами в Сессон-Севине на западе Франции, еще до того, как Трамп принял присягу в качестве 47-го президента США.

Макрон подчеркнул: война в Украине «не закончится завтра или послезавтра» и добавил, что крайне важно обеспечить Украину всеми необходимыми средствами для «выживания и для ведения переговоров с позиции силы в будущем».

«Задача после окончания боевых действий будет заключаться в том, чтобы обеспечить Украине гарантии против возвращения войны на ее территорию и гарантии нашей собственной безопасности», — отметил президент Франции.

Ранее Макрон выступил с предложением направить миротворцев НАТО в Украину для того, чтобы гарантировать соблюдение условий перемирия. Эту идею поддержали в Киеве и Лондоне, однако остальные союзники по НАТО не выразили особого энтузиазма.

Ранее, во время своей предвыборной кампании, Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине до своей инаугурации и заявил, что она закончится в течение 24 часов после его вступления в должность. Однако вскоре его команда признала, что эта задача гораздо сложнее, и ее решение может занять месяцы.

В своей инаугурационной речи Трамп не упомянул Украину и Россию, но пообещал быть «миротворцем и объединителем».

Макрон, в свою очередь, в очередной раз подчеркнул важность того, чтобы Европа взяла на себя большую ответственность за свою оборону. «В Европе не может быть мира и безопасности без самих европейцев», — отметил он, говоря о войне в Украине и роли Европы в будущих переговорах.