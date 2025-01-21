Наиль Баргути, палестинский узник, готовится к освобождению в рамках сделки с ХАМАС. 67-летний Баргути провел за решеткой 44 года, став символом сопротивления для нескольких поколений палестинцев.

Баргути был арестован в 1978 году за убийство израильского водителя автобуса, освобожден в 2011 году в рамках обмена пленными, но спустя три года вновь оказался в тюрьме. Теперь Израиль настаивает на том, чтобы палестинцы, осужденные за убийства, были депортированы и не возвращались в свои дома на оккупированном Западном берегу.

По данным палестинской ассоциации заключенных, Баргути входит в список из 217 узников, подлежащих депортации. Его жена, Эман Нафе, сама провела 10 лет в израильской тюрьме. Она уверена, что ее муж откажется от условий, если освобождение будет означать изгнание. «Он не примет этого», — заявила она.

Согласно условиям сделки, ХАМАС освобождает 33 израильских заложников, включая женщин, детей, пожилых и раненых. В ответ Израиль выпускает 1167 палестинцев, арестованных во время войны в Газе, а также 737 заключенных с Западного берега, из Газы и Иерусалима.

Баргути освободят на втором этапе обмена. Его освобождение будет омрачено утратами: за время его заключения умер его брат, племянник был убит, многие семьи разрушены, а родственники оказались за решеткой.

По данным Палестинской комиссии по делам заключенных, в израильских тюрьмах остаются более 10 тыс. палестинцев, не считая арестованных в ходе последнего конфликта в Газе. Большинство из них содержатся в тюрьмах без вынесения приговора: то есть они даже не знают, за что их задержали и как долго им сидеть.

Подход Тель-Авива к задержанным палестинцам стал предметом критики как со стороны международных организаций, так и правозащитников в самом Израиле. Но пока Тель-Авив не спешит менять ситуацию, отказывая палестинцам в самых элементарных правах, вроде права на адвоката или звонок родным.