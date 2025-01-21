Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве. Несмотря на непростой характер отношений в прошлом году, российская сторона подтвердила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Арменией.

«Я убежден, что мы сейчас конструктивно рассмотрим все имеющиеся проблемы. Мы всегда ценили и продолжаем ценить братские связи с армянским народом, Арменией, нашим естественным стратегическим партнером, союзником», — заявил Лавров.

Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству в рамках ЕАЭС, где торговый оборот между странами достиг рекордных показателей — почти 12 млрд долларов за прошедший год.

Армянская сторона в лице Мирзояна выразила надежду на продолжение эффективного политического диалога: «И мы надеемся, что и в дальнейшем российская сторона будет учитывать все аспекты происходящего, избегая односторонних трактовок, которые, к сожалению, мы видели в последнее время, в последние дни».

Встреча состоялась на фоне приостановки членства Армении в ОДКБ, соглашения о стратегическом партнерстве с США и первых шагов страны к сближению с Евросоюзом. Россия также подтвердила готовность содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, опираясь на трехсторонние договоренности 2020 и 2022 годов.