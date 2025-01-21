ПОЛИТИКА
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Армения уходит на Запад, но сохраняет диалог с РФ
На фоне приостановки членства в ОДКБ и сближения с США главы МИД России и Армении провели переговоры о будущем отношений двух стран
Армения уходит на Запад, но сохраняет диалог с РФ
Арарат Мирзоян и Сергей Лавров / Фото: Reuters / Others
21 января 2025 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Москве. Несмотря на непростой характер отношений в прошлом году, российская сторона подтвердила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Арменией.

«Я убежден, что мы сейчас конструктивно рассмотрим все имеющиеся проблемы. Мы всегда ценили и продолжаем ценить братские связи с армянским народом, Арменией, нашим естественным стратегическим партнером, союзником», — заявил Лавров.

Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству в рамках ЕАЭС, где торговый оборот между странами достиг рекордных показателей — почти 12 млрд долларов за прошедший год.

Армянская сторона в лице Мирзояна выразила надежду на продолжение эффективного политического диалога: «И мы надеемся, что и в дальнейшем российская сторона будет учитывать все аспекты происходящего, избегая односторонних трактовок, которые, к сожалению, мы видели в последнее время, в последние дни».

Встреча состоялась на фоне приостановки членства Армении в ОДКБ, соглашения о стратегическом партнерстве с США и первых шагов страны к сближению с Евросоюзом. Россия также подтвердила готовность содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, опираясь на трехсторонние договоренности 2020 и 2022 годов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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