Трамп сомневается в соглашении о перемирии в Газе

Дональд Трамп сравнил Газу с «огромной строительной площадкой», которую нужно восстановить, применив «другой подход». Президент США также отметил, что палестинцы «управляют регионом жестоко и неэффективно» Об этом он говорил журналистам в Овальном кабинете во время подписания первых документов в новой должности. При этом Трамп выразил сомнение в том, что сможет сохранить перемирие в Газе, которое, по его словам, он обеспечил. #трамп #газа