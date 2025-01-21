ПОЛИТИКА
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Трамп сомневается в соглашении о перемирии в Газе
Дональд Трамп сравнил Газу с «огромной строительной площадкой», которую нужно восстановить, применив «другой подход». Президент США также отметил, что палестинцы «управляют регионом жестоко и неэффективно» Об этом он говорил журналистам в Овальном кабинете во время подписания первых документов в новой должности. При этом Трамп выразил сомнение в том, что сможет сохранить перемирие в Газе, которое, по его словам, он обеспечил. #трамп #газа
ьитиь / Others
21 января 2025 г.
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