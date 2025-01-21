ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Трамп начал войну с мигрантами
Новый президент США объявил чрезвычайное положение из-за нелегальной иммиграции, поручил военным помогать в охране границы и ограничил право мигрантов на убежище
Трамп начал войну с мигрантами
Дения Мендес из Гондураса с 15-летней дочерью Софией узнает об отмене их приема в погранслужбе США в день инаугурации Трампа. Приют для мигрантов, Пьедрас-Неграс, Мексика / Фото: Reuters / Others
21 января 2025 г.

В первый день своего президентства Дональд Трамп начал масштабную кампанию по борьбе с нелегальной иммиграцией. Объявив чрезвычайную ситуацию на границе, он поручил Пентагону оказать поддержку в строительстве пограничной стены, обеспечении мест содержания мигрантов и их транспортировке.

«Как главнокомандующий, у меня нет более важной ответственности, чем защищать нашу страну от угроз и вторжений, и именно это я собираюсь делать», — заявил Трамп в инаугурационной речи.

Администрация немедленно закрыла программу CBP One, которая позволяла мигрантам легально въезжать в США через приложение. Все существующие записи были отменены, оставив тысячи людей в подвешенном состоянии.

«Я растеряна, — говорит агентству Reuters 40-летняя венесуэлка Дайна дель Валье, которая ждала своей очереди восемь месяцев. — Я не знаю, что делать, куда идти».

Трамп также издал указ об ограничении гражданства для детей, рожденных на территории США. Согласно новым правилам, которые вступят в силу через 30 дней, гражданство не будет предоставляться детям, если хотя бы один из родителей не является гражданином США или постоянным резидентом.

Американский союз гражданских свобод уже подал иск, утверждая, что указ нарушает 14-ю поправку к Конституции США. «Отказ в гражданстве детям, рожденным в США, не только неконституционен — это также безрассудное и безжалостное отречение от американских ценностей», — заявил исполнительный директор ACLU Энтони Ромеро.

Среди других мер — приостановка программы переселения беженцев на три месяца, пересмотр приоритетов депортации и начало процесса признания преступных картелей иностранными террористическими организациями.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us