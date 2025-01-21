В первый день своего президентства Дональд Трамп начал масштабную кампанию по борьбе с нелегальной иммиграцией. Объявив чрезвычайную ситуацию на границе, он поручил Пентагону оказать поддержку в строительстве пограничной стены, обеспечении мест содержания мигрантов и их транспортировке.

«Как главнокомандующий, у меня нет более важной ответственности, чем защищать нашу страну от угроз и вторжений, и именно это я собираюсь делать», — заявил Трамп в инаугурационной речи.

Администрация немедленно закрыла программу CBP One, которая позволяла мигрантам легально въезжать в США через приложение. Все существующие записи были отменены, оставив тысячи людей в подвешенном состоянии.

«Я растеряна, — говорит агентству Reuters 40-летняя венесуэлка Дайна дель Валье, которая ждала своей очереди восемь месяцев. — Я не знаю, что делать, куда идти».

Трамп также издал указ об ограничении гражданства для детей, рожденных на территории США. Согласно новым правилам, которые вступят в силу через 30 дней, гражданство не будет предоставляться детям, если хотя бы один из родителей не является гражданином США или постоянным резидентом.

Американский союз гражданских свобод уже подал иск, утверждая, что указ нарушает 14-ю поправку к Конституции США. «Отказ в гражданстве детям, рожденным в США, не только неконституционен — это также безрассудное и безжалостное отречение от американских ценностей», — заявил исполнительный директор ACLU Энтони Ромеро.

Среди других мер — приостановка программы переселения беженцев на три месяца, пересмотр приоритетов депортации и начало процесса признания преступных картелей иностранными террористическими организациями.