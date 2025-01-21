Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич выразил сожаление по поводу решения президента США Дональда Трампа вывести страну из организации. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, передает Reuters.

«Мы надеемся, что США пересмотрят свое решение. Мы рассчитываем на конструктивный диалог, который принесет пользу как самим американцам, так и всему миру», — подчеркнул Яшаревич.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ сразу после своей инаугурации 20 января. В документе он раскритиковал систему уплаты взносов, отметив, что Китай, чье население почти втрое больше американского, вносит в бюджет ВОЗ на 90% меньше средств.

По мнению Трампа, подобное распределение финансовых обязательств является несправедливым и не отвечает интересам США.

В указе, который в понедельник подписал Трамп, сказано, что США выходят из ВОЗ «в связи с тем, что организация не справилась с пандемией Covid-19, возникшей в китайском городе Ухань, и с другими глобальными кризисами в области здравоохранения».

«Они так хотели, чтобы мы вернулись, так что посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп в Овальном кабинете, вероятно, намекая на то, что в будущем США могут вернуться в ВОЗ.

ВОЗ призывает США пересмотреть это решение, напоминая о глобальной важности сотрудничества в области здравоохранения.