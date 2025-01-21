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ВОЗ сожалеет о решении Трампа
ВОЗ выразила сожаление в связи с решением Дональда Трампа о выходе США из организации и призвала к пересмотру этого шага
ВОЗ сожалеет о решении Трампа
ВОЗ / Фото: Reuters
21 января 2025 г.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич выразил сожаление по поводу решения президента США Дональда Трампа вывести страну из организации. Об этом он заявил на брифинге в Женеве, передает Reuters.

«Мы надеемся, что США пересмотрят свое решение. Мы рассчитываем на конструктивный диалог, который принесет пользу как самим американцам, так и всему миру», — подчеркнул Яшаревич.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ сразу после своей инаугурации 20 января. В документе он раскритиковал систему уплаты взносов, отметив, что Китай, чье население почти втрое больше американского, вносит в бюджет ВОЗ на 90% меньше средств.

По мнению Трампа, подобное распределение финансовых обязательств является несправедливым и не отвечает интересам США.

В указе, который в понедельник подписал Трамп, сказано, что США выходят из ВОЗ «в связи с тем, что организация не справилась с пандемией Covid-19, возникшей в китайском городе Ухань, и с другими глобальными кризисами в области здравоохранения».

«Они так хотели, чтобы мы вернулись, так что посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп в Овальном кабинете, вероятно, намекая на то, что в будущем США могут вернуться в ВОЗ.

ВОЗ призывает США пересмотреть это решение, напоминая о глобальной важности сотрудничества в области здравоохранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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