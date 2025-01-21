«Жить станет лучше, жить станет веселее», — фраза, которую советский лидер Иосиф Сталин произнес в Кремле на совещании стахановцев в 1935 году. Вряд ли Дональд Трамп намеревался его цитировать, но именно это он пообещал своим избирателям: веселого просмотра инаугурации и лучшей жизни для американцев.

В своей предвыборной речи он говорил о волнующих граждан вопросах. Отныне в США будет только два гендера, на границе с Мексикой вводится чрезвычайное положение (что было принято собравшимися в Капитолии бурными аплодисментами), Панамский канал будет возвращен под контроль американцев, а Мексиканский залив переименуют в Американский.

Трамп и словом не обмолвился о России и Украине. Хотя в период предвыборной гонки это была чуть ли не его любимая тема. Некоторые упоминания появились только после беседы с журналистами в Овальном кабинете. Американский лидер заявил: президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить сделку. Готов ли к тому же самому российский правитель Владимир Путин — вопрос, на который политик не знает ответа.

Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко отмечает, что предвыборное выступление Трампа включало тезисы, по которым американский президент уже имеет план действий. Он старался избегать более сложных вопросов, результат решения которых не гарантирован. Именно по этой причине в его речи не было заявлении не только по Украине, но и по России, Китаю, Гренландии или Канаде.

«Президент США подтвердил, что завершение войны в Украине будет одним из его главных приоритетов, — подчеркнул Фесенко в разговоре с TRT на русском. — На встрече с журналистами он сказал о намерении провести переговоры с Зеленским и Путиным. И в этом контексте немаловажно отметить заявление нового госсекретаря Марко Рубио о том, что для достижения мира необходимы уступки с обеих сторон».

Трамп считает деньги

Есть и тревожные моменты для Украины. Одним из первых указов Трампа стала блокировка американской помощи иностранным государствам в целях «международного развития». Предварительно запрет вводится на 90 дней. Это время необходимо, чтобы проверить и оптимизировать те или иные программы.

Одни из крупнейших получателей помощи от Америки — Израиль ($3,3 млрд в год), Египет ($1,5 млрд в год) и Иордания ($1,7 млрд в год). Однако эти средства включены в долгосрочные пакеты и регулируются договорными обязательствами. Поэтому их может не затронуть подписанный указ.

В СМИ спорят, затронет ли эта мера Украину. Ранее Госдеп сообщил, что на военную помощь Киеву с начала полномасштабной войны с Россией было выделено почти 66 млрд долларов, а с 2014 года — почти 70 млрд. Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко обратил внимание на поправку в документе: он коснется только тех программ, которые «не соответствуют стратегическим интересам США».

«Какие страны будут соответствовать этому требованию, зависит от Трампа. Безусловно, для Украины есть определенные риски. Они связаны с тем, что помощь станет инструментом влияния на переговорный процесс. Если Киев будет отказываться от уступок, то американцы могут начать сокращать военную поддержку. Но если Россия будет отказываться от переговоров, то США демонстративно могут ее увеличивать», — отмечает Фесенко.

По большому счету, в заявлении Трампа нет ничего нового, также говорит TRT на русском политолог Алексей Якубин. Американский лидер и до инаугурации заявлял, что не будет выделять Украине новую помощь, тем более что необходимую сумму выделила администрация Джо Байдена.

«Это заявление больше про хайп, нежели про реальную историю, — считает эксперт. — Другое дело, что вопрос аудита предоставленной помощи может завести республиканцев в длительные обсуждения. И это может стать одним из важных новостных моментов в будущем».

Что дальше?

Если говорить о завершении войны в Украине, то сегодня многих волнуют именно итоги переговоров между Трампом и Путиным, говорит TRT на русском политолог Алексей Якубин. Важно, как скоро они пройдут и смогут ли стороны найти какие-то точки взаимодействия по будущей встрече.

По словам политолога Владимира Фесенко, Вашингтон может запустить два параллельных переговорных трека. «Один с Россией, в частности, с Путиным. Второй — с Украиной, то есть переговоры с Зеленским. Ну а после того может быть попытка начать уже прямые переговоры с участием Украины и России. Если, конечно, Кремль согласится на эти переговоры».

Действительно, усадить стороны за стол переговоров будет непросто. Разногласия начинаются с формата диалога. Путин хочет обсуждать войну только с Трампом. А Зеленский считает правильным сначала сформулировать общий подход с союзниками в лице ЕС и США, а затем представить эту позицию Москве.

Большее упрямство может проявлять именно российская сторона, считает Фесенко. Накануне мероприятий в Капитолии Путин вновь подчеркнул готовность общения именно с администрацией США: «Там были и комплименты в адрес Трампа, и жесткая позиция в адрес Украины. То есть проблемы в части начала переговоров могут возникнуть именно с Россией. В этом плане заявления Трампа во время инаугурации ничего не изменили. Но теперь следует обращать внимание не на заявления, а на конкретные действия после его вступления в должность».

Он предположил, что США будут стремиться к завершению войны на компромиссных условиях. И прежде всего стоит ожидать согласования формы о прекращении огня вдоль линии разграничения. Другое дело, что линию фронта еще нужно стабилизировать, а это будет очень непросто. Российские войска хоть и медленно, но продолжают наступление. Ситуация на фронте для Украины остается тяжелой.