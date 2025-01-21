Миллиардер и владелец социальной сети X Илон Маск прокомментировал критику в свой адрес, вызванную его жестами после инаугурации Дональда Трампа. В соцсети X Маск назвал обвинения «грязными трюками» и подчеркнул, что подобные нападки уже потеряли актуальность.

«Честно говоря, им нужны более эффективные грязные трюки. Нападки в стиле «вы все Гитлеры» уже так надоели», — написал он. Маск не уточнил, кого именно он обвиняет в нападках, но предположительно речь идет о сторонниках Демократической партии. Комментарий сопровождался репостом, где бизнесмен делится своим разочарованием в Демпартии.

Обвинения появились после того, как Маск выступил с короткой речью на мероприятии, посвященном инаугурации Дональда Трампа.

«Эти выборы действительно важны. И я просто хочу сказать спасибо за то, что вы сделали это возможным. Спасибо», — заявил он. Далее он ударил себя в грудь и вытянул правую руку вверх, направив ее под углом. Это фашистский или римский салют, популяризованный нацистами в 1930-40-е годы. Он прочно ассоциируется с Адольфом Гитлером, который использовал этот жест для мобилизации сторонников.

Его поведение стало объектом обсуждения среди пользователей соцсетей. Некоторые даже предположили, что Илон Маск всерьез увлекается нацистской идеологией и связали его недавнее интервью с главой «‎Альтернативы для Германии»‎ Алис Вайдель именно с этим.