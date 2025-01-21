ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция спасает жизни в Газе и Сирии
Турецкий Красный Полумесяц продолжает гуманитарные миссии в секторе Газа и Сирии, оказывая помощь миллионам пострадавших от конфликтов
Турция спасает жизни в Газе и Сирии
Турецкий Красный Полумесяц оказывает помощь палестинцам / Фото: AA
21 января 2025 г.

Турецкое Общество Красного Полумесяца и Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Газы и Сирии, пострадавшим от израильских атак и 61-летнего правления партии «Баас».

С начала израильских атак 7 октября 2023 года в Газу направлены 11 судов с продуктами, медицинскими принадлежностями и средствами гигиены. Распределено 3,7 млн порций горячего питания и 1000 тонн питьевой воды.

В Сирии Красный Полумесяц стал символом надежды для миллионов пострадавших. Организация доставила 15 тыс. продовольственных наборов, 10,6 тыс. тонн муки и 127 тыс. комплектов зимней одежды.

Генеральный директор организации Фатма Мерич Йылмаз заявила, что помощь будет продолжаться, несмотря на трудности. Основное внимание уделяется обеспечению чистой водой и поддержке сирийцев, возвращающихся в свои дома.

«Мы укрепляем потенциал Сирийского Красного Полумесяца, чтобы заложить основу для долгосрочного восстановления. Мы поддерживаем наших соседей, чтобы они стали нашими друзьями и союзниками», — отметила Йылмаз.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us