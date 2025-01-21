Турецкое Общество Красного Полумесяца и Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям Газы и Сирии, пострадавшим от израильских атак и 61-летнего правления партии «Баас».

С начала израильских атак 7 октября 2023 года в Газу направлены 11 судов с продуктами, медицинскими принадлежностями и средствами гигиены. Распределено 3,7 млн порций горячего питания и 1000 тонн питьевой воды.

В Сирии Красный Полумесяц стал символом надежды для миллионов пострадавших. Организация доставила 15 тыс. продовольственных наборов, 10,6 тыс. тонн муки и 127 тыс. комплектов зимней одежды.

Генеральный директор организации Фатма Мерич Йылмаз заявила, что помощь будет продолжаться, несмотря на трудности. Основное внимание уделяется обеспечению чистой водой и поддержке сирийцев, возвращающихся в свои дома.

«Мы укрепляем потенциал Сирийского Красного Полумесяца, чтобы заложить основу для долгосрочного восстановления. Мы поддерживаем наших соседей, чтобы они стали нашими друзьями и союзниками», — отметила Йылмаз.