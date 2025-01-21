Россия еще не получила от команды президента США Дональда Трампа конкретных предложений по урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает РБК.

«Мы, как я уже сказал, готовы сейчас получить какие-то конкретные предложения, которые могут затем сформировать основу для разговора наших лидеров, и в ходе этих контактов мы изложим свои позиции в отношении возможных соображений и предложений США, которые будут делаться в деловом режиме. То, что высказывание Трамп сделал перед журналистами, это мы, конечно, учитываем, но мы готовы к серьезному диалогу», — отметил Ушаков.

Ранее Трамп заявил, что урегулирование конфликта в Украине и заключение соответствующей сделки были бы в интересах президента РФ Владимира Путина.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский хочет сделку. Не знаю, хочет ли ее Путин. Он должен заключить сделку. Думаю, он разрушит Россию, отказываясь от сделки. Думаю, у России будут большие проблемы», — заявил избранный президент США в беседе с журналистами в Овальном кабинете.

Он добавил, что Путин вряд ли «в восторге» от хода боевых действий, поскольку конфликт затянулся на три года. Трамп отметил, что стремится встретиться с Путиным «как можно быстрее», чтобы начать решение этой проблемы.

Трамп также вспомнил о своем предвыборном обещании завершить войну за один день после вступления в должность.

«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — сказал он, добавив, что если бы занимал пост президента ранее, конфликт не начался бы.