ПОЛИТИКА
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Макрон назвал африканцев неблагодарными
Французский президент Эммануэль Макрон снова в центре скандала. На прошлой неделе политик заявил, что Африка «забыла сказать спасибо» за французскую военную помощь. В ответ почти все страны Сахеля обрушились на Макрона с критикой и припомнили, сколько зла причинила африканцам Франция за 300 лет колониального владычества. Как провальный комментарий стал символом утраты влияния Франции в Африке — разбирался TRT на русском.
Макрон назвал африканцев неблагодарными / Others
21 января 2025 г.
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