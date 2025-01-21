Макрон назвал африканцев неблагодарными

Французский президент Эммануэль Макрон снова в центре скандала. На прошлой неделе политик заявил, что Африка «забыла сказать спасибо» за французскую военную помощь. В ответ почти все страны Сахеля обрушились на Макрона с критикой и припомнили, сколько зла причинила африканцам Франция за 300 лет колониального владычества. Как провальный комментарий стал символом утраты влияния Франции в Африке — разбирался TRT на русском.