Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлениями после заседания Кабинета министров. В центре внимания были трагедия в Карталкае, гуманитарная поддержка Газы и восстановление Сирии.

Эрдоган заявил, что все причастные к трагедии в Карталкае, а также виновные в халатности и нарушениях, понесут ответственность. В связи с пожаром, произошедшим 21 января 2025 года, флаги по всей стране и на зарубежных представительствах будут приспущены до заката.

«Сейчас не время для политики, а время для единства и поддержки. Мы призываем всех, включая политиков, СМИ и местные власти, уважать боль наших граждан», — подчеркнул президент.

В отношении тех, кто уклоняется от выполнения своих обязанностей, будут применены более жесткие меры, добавил турецкий лидер.

Эрдоган также отметил ключевую роль арабского и исламского мира в восстановлении Сирии. Он призвал западные институты снять санкции, подчеркнув, что восстановление страны принесет пользу всему региону.

«Устранение последствий разрушений, оставленных режимом Асада, важно для стабильности», — заявил он.

Говоря о ситуации в Газе, Эрдоган отметил стойкость палестинцев перед лицом насилия. Турция уже отправила в регион 100 тыс. тонн гуманитарной помощи и планирует увеличить объемы, особенно в преддверии Рамадана.

Особое внимание президент уделил недавнему обмену пленными между Израилем и ХАМАС.

«Эти кадры наглядно показывают, кто действительно ценит человеческую жизнь и достоинство, а кто их игнорирует», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.