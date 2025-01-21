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Спор Москвы и Астаны по транзиту
Казахстан направил дипломатическую ноту России, требуя разъяснений по задержанным на границе транзитным грузам
Спор Москвы и Астаны по транзиту
Серик Жумангарин / Фото: пресс-служба правительства РК / Others
21 января 2025 г.

Казахстан направил дипломатическую ноту в Министерство иностранных дел России, запросив разъяснения относительно ситуации с задержанными транзитными грузами. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана, министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает Kazinform.

Задержка грузов связана с поправками, внесенными Россией 15 октября 2024 года в Постановление Правительства № 313. Эти изменения расширили список товаров, запрещенных к вывозу в страны Европейского Союза, США, Украину и другие. В перечень попали беспилотники, военное обмундирование, электрогенераторы, аккумуляторы и прочее.

Жумангарин отметил, что Россия ввела ограничения в одностороннем порядке, не уведомив Казахстан заранее. В результате на границе остановлены 20 грузовиков, следующих из Китая через Казахстан в Европу.

Министерства торговли и иностранных дел Казахстана ведут переговоры с российскими властями для урегулирования ситуации. Министерство торговли направило запрос в Минэкономразвития РФ с просьбой либо разрешить проезд грузов, либо вернуть их в Казахстан.

Посольство Казахстана в России направило соответствующую ноту в МИД РФ, подчеркнув необходимость разрешения ситуации. Российская сторона заявила, что меры связаны с экспортным контролем и введены для предотвращения использования товаров «недружественными» странами.

Вопрос находится на контроле правительства Казахстана и будет обсужден в двустороннем формате, а также в рамках Евразийской экономической комиссии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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