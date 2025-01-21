Мировое сообщество выразило соболезнования Турции в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу, в результате которого погибли 76 человек.

ОАЭ

ОАЭ выразили искренние соболезнования и солидарность с Турцией в связи с гибелью и ранениями десятков людей при пожаре в отеле в провинции Болу.

В заявлении МИД ОАЭ выразил глубокие соболезнования правительству и народу Турции, а также семьям погибших в этой трагедии и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану:

«Уважаемый господин Президент, мой дорогой Брат. Глубоко потрясены известием о гибели большого числа людей в результате пожара в отеле в горнолыжном центре Карталкая провинции Болу. Разделяя Ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому турецкому народу, желаю выздоровления пострадавшим», — говорится в письме.

Грузия

МИД Грузии опубликовал заявление:

«Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с трагическим пожаром в отеле горнолыжного курорта Карталкая в Турции. Наши искренние соболезнования семьям погибших и народу Турции в это трудное время».

Кыргызстан

Президент Садыр Жапаров направил телеграмму Реджепу Тайипу Эрдогану:

«С глубокой печалью воспринял новость о гибели людей в результате пожара в гостинице в провинции Болу Турецкой Республики. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования семьям и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Россия

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля:

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Греция

Премьер-министр Кириакос Мицотакис в соцсети X отметил:

«Мы глубоко опечалены трагической гибелью людей на горнолыжном курорте в Болу, Турция. От имени Греции выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».

Европейский Союз

Верховный представитель ЕС Кая Каллас написала:

«Я от всей души поддерживаю отважные команды спасателей, которые неустанно работают, чтобы взять пламя под контроль. Мы поддерживаем Турцию в этот болезненный момент и выражаем соболезнования родным и близким жертв пожара».

Узбекистан

Президент Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту Турции. Глава государства пожелал родным и близким погибших стойкости и терпения, а пострадавшим — скорейшего выздоровления, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану:

«Мы глубоко опечалены ужасной трагедией, случившейся на горнолыжном курорте в дружественной Турции, где в результате пожара погибли многие люди. Выражаю соболезнования президенту Эрдогану, всему турецкому народу, семьям и близким погибших, а также всем пострадавшим. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Украина разделяет боль турецкого народа в этот трудный момент».

Пакистан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования в связи с пожаром в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Болу. В своем заявлении, опубликованном в соцсети X, Шариф отметил:

«С глубоким прискорбием узнал о пожаре, произошедшем в отеле на горнолыжном курорте Карталкая на севере Турции. Выражаю самые искренние соболезнования моему дорогому брату президенту Эрдогану, турецкому народу, а особенно скорбящим семьям, потерявшим своих близких в этом несчастном случае. Молюсь о скорейшем выздоровлении всех пострадавших».

Германия

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану . Согласно заявлению, опубликованному Офисом президента Германии, Штайнмайер направил президенту Эрдогану послание, в котором выразил свои глубокие соболезнования.

«Узнав о пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, в результате которого погибло множество людей, я был глубоко опечален. Уважаемый господин президент, позвольте от имени моих сограждан и от себя лично выразить вам и вашим гражданам самые глубокие соболезнования. Мои мысли с жертвами этой трагедии, которая произошла во время их отдыха. Для их семей и друзей это внезапная утрата и непостижимая боль», — отметил Штайнмайер.

Президент Германии также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил соболезнования семьям погибших.

Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Согласно заявлению пресс-службы президента Беларуси, Лукашенко направил Эрдогану послание, в котором отметил:

«Примите мои искренние слова поддержки и солидарности от имени народа Беларуси и от меня лично в этот трудный момент. Выражаю глубокие соболезнования всем, кого затронула эта трагедия. Желаю стойкости и мужества семьям пострадавших, а раненым — скорейшего выздоровления».

Косово

Президент Косово Вьоса Османи выразила соболезнования Турции. В своем заявлении, опубликованном в соцсети X, Османи отметила, что глубоко опечалена этой трагической катастрофой.

Она выразила самые глубокие соболезнования семьям и близким, скорбящим из-за невосполнимых утрат, и добавила:

«Мы поддерживаем смелых спасателей, которые неустанно работают, чтобы спасти жизни и помочь нуждающимся. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот трудный момент наши мысли и солидарность с президентом Эрдоганом и турецким народом».