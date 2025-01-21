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Переговоры Израиля и Египта в Каире
Израильские разведслужбы и Египет обсудили ситуацию в коридоре Филадельфи, меры безопасности, прекращение огня и освобождение палестинских заключенных
Переговоры Израиля и Египта в Каире
Фото: AA / AA
21 января 2025 г.

Директор службы внешней разведки Израиля Давид Моссада Барнеа и директор службы внутренней разведки Шин Бет Ронен Бар провели встречу с главой египетской разведки Хасаном Рашадом. Переговоры состоялись в Каире, сообщает израильское государственное телевидение KAN.

В ходе встречи стороны обсудили «меры безопасности» в коридоре Филадельфи, прекращение огня и вопрос освобождения палестинских заключенных. Планируется, что освобожденных сначала отправят в Египет, а затем в другие страны.

Обсуждались также дальнейшие шаги с посредниками для реализации достигнутого соглашения между ХАМАС и Израилем.

Согласно условиям соглашения между Израилем и ХАМАС, Тель-Авив должен вывести свои силы из коридора Филадельфи через 50 дней после начала реализации документа. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия сохранит и усилит свое присутствие в коридоре.

«Израиль не сократит свои силы здесь, наоборот, увеличит их. Мы сохраним свое присутствие в коридоре Филадельфи и буферной зоне», — отметил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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