Директор службы внешней разведки Израиля Давид Моссада Барнеа и директор службы внутренней разведки Шин Бет Ронен Бар провели встречу с главой египетской разведки Хасаном Рашадом. Переговоры состоялись в Каире, сообщает израильское государственное телевидение KAN.

В ходе встречи стороны обсудили «меры безопасности» в коридоре Филадельфи, прекращение огня и вопрос освобождения палестинских заключенных. Планируется, что освобожденных сначала отправят в Египет, а затем в другие страны.

Обсуждались также дальнейшие шаги с посредниками для реализации достигнутого соглашения между ХАМАС и Израилем.

Согласно условиям соглашения между Израилем и ХАМАС, Тель-Авив должен вывести свои силы из коридора Филадельфи через 50 дней после начала реализации документа. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия сохранит и усилит свое присутствие в коридоре.

«Израиль не сократит свои силы здесь, наоборот, увеличит их. Мы сохраним свое присутствие в коридоре Филадельфи и буферной зоне», — отметил он.