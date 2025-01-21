Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард и министром юстиции Швеции Гуннаром Стрёммером. Конференция прошла в Анкаре после встречи, организованной в рамках механизма безопасности между двумя странами.

Фидан начал свое выступление с соболезнований семьям погибших в результате трагического пожара на горнолыжном курорте Болу. Министр выразил глубокую скорбь и заверил, что расследование трагедии идет полным ходом.

Глава МИД подчеркнул, что встреча в рамках механизма безопасности прошла на высоком уровне, с участием представителей ряда ключевых ведомств, включая Национальную разведывательную организацию (MİT), Министерство внутренних дел, Генеральное командование жандармерии, Главное управление безопасности и Министерство юстиции Турции. По словам Фидана, обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, двустороннего сотрудничества и международной безопасности.

Основное внимание уделялось совместной борьбе с террористическими угрозами, включая группировки PKK, PKK/YPG и FETÖ.

Хакан Фидан отметил, что шведская сторона представила дорожную карту для борьбы с терроризмом, что было позитивно воспринято Турцией. Также стороны договорились продолжить регулярные встречи в рамках механизма.

Министр иностранных дел Швеции в свою очередь заявила, что Стокгольм ни в какой форме не будет поддерживать YPG, PYD и FETÖ.

Важной темой обсуждения стало расширение экономического сотрудничества между Турцией и Швецией. Фидан подчеркнул, что страны стремятся увеличить объем взаимной торговли до 5 млрд долларов. Министр напомнил, что в прошлом году около 400 тыс. шведских туристов посетили Турцию, и отметил укрепляющиеся связи между народами двух стран.

Министр отдельно подчеркнул, что членство Швеции в НАТО укрепляет альянс, а также создает новые возможности для сотрудничества в области оборонной промышленности.

«Швеция остается важным партнером и союзником Турции. Мы приветствуем ее вступление в НАТО и рассчитываем на продолжение совместной работы по вопросам безопасности и обороны», — отметил Фидан.

Министр затронул и вопросы глобальной повестки, включая ситуацию в Газе, Сирии и влияние войны между Россией и Украиной на региональную безопасность. Министр отметил, что Турция продолжит оказывать гуманитарную помощь Газе и подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня. Он также указал на необходимость международного содействия в восстановлении разрушенных территорий в Газе и Сирии.

«Два миллиона человек остаются в Газе в сложнейших условиях. Мы обязаны обеспечить им доступ к базовым ресурсам. Турция продолжает доставлять гуманитарную помощь и поддерживать проекты восстановления», — заявил министр.

Фидан заверил, что Турция будет работать над мобилизацией международного сообщества для более активного участия в восстановительных процессах.

«Продление прекращения огня в Газе жизненно важно как для спасения двух миллионов палестинцев, удерживаемых там в заложниках, так и для сохранения стабильности в регионе», — подчеркнул министр.

Министр завершил свое выступление благодарностью шведской стороне за конструктивный диалог и подчеркнул, что Турция продолжит следовать своим обязательствам в рамках НАТО, при этом уделяя особое внимание своим национальным интересам и вопросам региональной безопасности.