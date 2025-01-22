Во вторник израильские военные провели бомбардировку и наземное вторжение в город Дженин на севере оккупированного Западного берега — спустя несколько дней после вступления в силу перемирия в Газе.

По последним данным Минздрава Палестины, в результате атаки погибли не менее 10 палестинцев, еще 35 человек получили ранения.

Наступление сопровождалось масштабной наземной операцией, которая, по данным израильских военных источников, продлится несколько дней. Параллельно силы безопасности Палестинской администрации (ПА), осаждавшие Дженин с декабря, покинули город в момент начала израильского наступления.

Израильские силы блокировали больницы аль-Амаль и Дженинскую государственную клинику, сообщили местные журналисты.

По словам очевидцев, израильские военные используют авиацию и тяжелое вооружение. Удары нанесли по жилым кварталам, а также по автомобилю в районе лагеря беженцев, водитель которого погиб.

«Раненые и убитые лежат на улицах, но добраться до них невозможно — машины скорой помощи попадают под обстрел», — сообщил агентству MEE водитель скорой помощи Хазем Масарва.

Медики сообщили о ранении врача и парамедика в больнице аль-Амаль. По данным местных СМИ, израильские войска блокируют ключевые въезды в город, не позволяя эвакуировать пострадавших.

Израильская армия заявила, что операция получила название «Железная стена» и проводится совместно с Шабаком (израильской службой внутренней безопасности).

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал наступление «еще одним шагом по усилению безопасности на Западном берегу». Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что Израиль меняет подход к безопасности на Западном берегу по аналогии с военной кампанией в Газе.

В ХАМАС призвали палестинцев к массовой мобилизации и противостоянию израильским войскам. В организации выразили недоумение по поводу внезапного отступления сил ПА в момент начала израильской операции. Там же назвали атаку «варварским актом», призванным отвлечь внимание от провала Израиля в Газе и спасти коалицию Нетаньяху.

Наступление произошло на фоне провала перемирия между Палестинской администрацией и вооруженными группами в Дженине. Силы ПА ранее заявляли, что их кампания направлена против «преступных элементов». Однако вооруженные формирования утверждают, что их сопротивление оккупации Израиля — законно.