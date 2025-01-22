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Трамп ответил, с чего начнет давление на Россию
Избранный президент США пригрозил Москве санкциями и вооружениями для Киева, если Путин откажется от переговоров по завершению войны
Трамп ответил, с чего начнет давление на Россию
Фото: Reuters / Others
22 января 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что может ввести дополнительные санкции против РФ, если Владимир Путин не согласится на переговоры по завершению российско-украинской войны.

Трамп не уточнил, какие именно ограничительные меры могут быть приняты, однако отметил, что его администрация также рассматривает вопрос поставок оружия Киеву. При этом он подчеркнул, что Евросоюз должен играть более активную роль в поддержке обороны Украины.

«Мы ведем переговоры с Владимиром Зеленским, и скоро будем обсуждать этот вопрос с президентом Путиным», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Американский лидер также рассказал, что в недавнем телефонном разговоре призвал главу Китая Си Цзиньпина повлиять на Россию для урегулирования конфликта, однако отметил, что Пекин пока не предпринял значительных шагов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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