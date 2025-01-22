Начальник Генштаба армии Израиля Герци Халеви анонсировал уход в отставку, признав провал в предотвращении атак ХАМАС 7 октября. В заявлении он сообщил, что уведомил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца о намерении покинуть пост 6 марта.

Его срок полномочий закончится на 10 месяцев раньше запланированного — он возглавлял израильскую армию два года и два месяца вместо стандартных трех лет.

После Халеви об отставке объявил командующий Южным округом Ярон Финкельман, в ведении которого находится сектор Газа. «7 октября 2023 года я не смог защитить западный Негев, и этот провал останется в моей памяти на всю жизнь», — заявил Финкельман в письме об отставке.

Эти заявления прозвучали на третий день после начала режима прекращения огня и обмена пленными между Израилем и ХАМАС. Следом ведущие оппозиционные политики Израиля призвали правительство Нетаньяху сложить полномочия.

Экс-министр обороны Авигдор Либерман потребовал отставки кабинета, а лидер оппозиции Яир Лапид заявил: «Уважение Герци Халеви. Теперь премьер-министр и все его катастрофическое правительство должны взять на себя ответственность и подать в отставку», — написал Лапид на X.

Нетаньяху уже более года отвергает призывы к досрочным выборам и отказывается брать на себя ответственность за события 7 октября.

Ранее в отставку по той же причине ушел глава разведуправления армии Израиля Аарон Халива.

На фоне кризиса в руководстве Израиль продолжает сталкиваться с международным давлением. В ноябре Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Международный суд ООН рассматривает дело против Израиля о геноциде.

За 15 месяцев войны Израиля и ХАМАС погибло около 47 тыс. жителей Газы, были ранены более 110 тыс. человек, а в лежащем в руинах палестинском эксклаве продолжается гуманитарная катастрофа.